İkisi de çok süratli

Yönetimin formülü hazır

Milli araya girildi, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde önemli hedefleri bulunan Galatasaray 'da gündem transfer çalışmalarına kaydı. Teknik patron Fatih Terim'in talebi üzerine Ocak ayında yapılacak takviyeler için erkenden kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar, 6 numaralı pozisyonun yanı sıra hücum hattını da güçlendirmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda gündeme iki yeni ismin daha geldiği ortaya çıktı. Şu sıralarda rotayı Fransa Ligi'ne çeviren Galatasaray'da, listenin tepesinde yer alan iki oyuncunun; Moses Simon ve Samuel Kalu olduğu öğrenildi.İkisi de Nijeryalı olan bu oyunculardan 24 yaşındaki Kalu, Bordeaux'da hem sağ hem de sol kanatta görev yapabiliyor. 26 yaşındaki Simon ise ağırlıkla sol çizgide şans bulmasına rağmen, forvet arkasında ve sağ kanatta da oynayabiliyor. Fatih hocanın, her iki oyuncuyu da yüksek teknik kapasiteleri ve özellikle de çok hızlı oldukları için tercih ettiği belirlendi. Galatasaraylı yetkililer, bu hafta içerisinde Fransa'ya çıkarma yaparak her iki oyuncunun kulübüyle de temas kuracak.Galatasaray'ın son yıllarda hem iç hem de dış transferde çok yoğun çalıştığı menacer D'Avila'ya bağlı olan her iki oyuncuya da teklifini sunacak olan Sarı-Kırmızılılar, Moses veya Kalu'dan birini renklerine bağlamayı hedefliyor. Yönetim, kulüpleriyle kontratları devam eden bu iki oyuncunun yüksek bonservis bedellerini, tıpkı yaz döneminde olduğu gibi çeşitli başarı bonusları ve uzun vadeli taksitlerle karşılamayı planlıyor.