Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe çıkarması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve bir dönem sarı-kırmızılı kulüpte yöneticilik yapan ve şu an TFF'de görevli Yusuf Günay TFF'ye plansız ziyaret gerçekleştirdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe çıkarması
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04 Ocak 2023 12:35
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve bir dönem sarı-kırmızılı kulüpte yöneticilik yapan ve şu an TFF'de görevli Yusuf Günay TFF'ye plansız ziyaret gerçekleştirdi.

Galatasaray yönetimi, salı akşamı Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında ofsayt gerekçesiyle ev sahibi ekibin iptal edilen ikinci golü için TFF'ye çıkarma yaptı.

Galatasaray yönetimi, bu maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

MAÇ SONRASI PAYLAŞIM YAPILDI

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı ve sert ifadeler kullanıldı.

Galatasaray'ın açıklamasında "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim." ifadeleri kullanıldı. 

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