Galatasaray'dan sponsorluk açıklaması

Galatasaray'dan sponsorluk için adı geçen Kuwait Airways ile ilgili bir açıklama geldi.



Sarı-kırmızılıların açıklamasında Kuwait Airways ile görüşmelerin başlangıç aşamasında olduğu aktarıldı.



İŞte Galatasaray'ın açıklaması:



"Göreve geldiğimiz günden bu yana gerek mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirme yönünde, gerekse yeni iş birlikler üzerinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.



Bu çerçevede çeşitli kurumlarla farklı aşamalara gelmiş çalışmalarımız devam etmektedir.



Uluslararası havayolu firması Kuwait Airways ile olan görüşmelerimiz henüz başlangıç noktasındadır.



Yönetimimizin benimsediği şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.



Galatasaray Spor Kulübü"





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