Galatasaray'dan Belçika'ya gidiyor: Efe Akman

Galatasaray, 19 yaşındaki genç futbolcusu Efe Akman ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Haluk Yürekli'nin haberine göre, genç futbolcu, Belçika ekiplerinden Westerlo'ya transfer olmaya hazırlanıyor.
Efe Akman'ın geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Efe Akman'ın, Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
