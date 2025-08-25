25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Galatasaray'dan Belçika'ya gidiyor: Efe Akman

Galatasaray forması giyen Efe Akman Westerlo'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

calendar 25 Ağustos 2025 14:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray, 19 yaşındaki genç futbolcusu Efe Akman ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haluk Yürekli'nin haberine göre, genç futbolcu, Belçika ekiplerinden Westerlo'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

Efe Akman'ın geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Efe Akman'ın, Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

 Reklam 
