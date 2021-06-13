Galatasaray'da yeni joker: Alpaslan

Göztepe'deki sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Alpaslan Öztürk, sarı kırmızıların elini rahatlatacak

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Galatasaray'da yeni joker: Alpaslan
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13 Haziran 2021 11:25
Göztepe'deki sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray 'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Alpaslan Öztürk, Cim Bom'un savunmadaki yeni jokeri olacak. Özellikle teknik direktör Fatih Terim'in sezon içerisinde takviyesini en çok istediği oyunculardan olan 27 yaşındaki futbolcu, hem stoperde hem ön liberoda görev yapabiliyor.

Göztepe formasıyla zaman zaman ön libero pozisyonunda da oynayan Alpaslan, göreve devam etmesi halinde Terim'in rotasyon opsiyonunu bir hayli güçlendirecek.

Tecrübeli savunmacı, Şampiyonlar Ligi elemelerine kadar başka transfer yapılmazsa, ilk 11'i de zorlayacak gibi görünüyor.



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