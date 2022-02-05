Galatasaray'da transfer operasyonu Diagne'ye bağlı!

Galatasaray Yönetimi, Mbaye Diagne ile yolları ayırmanın formülünü arıyor. Sarı- Kırmızılılar, sakatlığı sebebiyle 1.5 ay daha takımdan ayrı kalması beklenen Senegalli santrforun sözleşmesini dondurma girişiminden sonuç alamadı. Bir sonraki plan, Diagne'nin sözleşmesini feshedip, yaz döneminde yeni mukavele yapmaktı.



Ancak Diagne buna da yanaşmadı. Hem Avrupa'da transfer dönemi kapandığından hem de sakatlığı devam ettiğinden, tecrübeli futbolcunun satılması veya kiralanması da kolay görünmüyor. Ancak yeni yabancı transferi için kontenjanda ve limitlerde yer açılması gerekiyor ve takımdaki mevcut durumda en zayıf halka olarak Mbaye Diagne öne çıkıyor.



30 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle görüşmeler ara transfer döneminin son gününe kadar devam edecek









İLGİLİ VİDEO