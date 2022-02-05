Galatasaray'da transfer operasyonu Diagne'ye bağlı!

Yeni takviyeler için çalışmaları sürdüren Galatasaray'da, transfer artık Diagne'ye bağlı. Sarı-Kırmızılılar, kontrat feshi için görüşmeleri sürdürürken, tecrübeli golcünün bu öneriye sıcak yaklaşmadığı belirtiliyor.

Abone Ol
Galatasaray'da transfer operasyonu Diagne'ye bağlı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2022 12:23
Galatasaray Yönetimi, Mbaye Diagne ile yolları ayırmanın formülünü arıyor. Sarı- Kırmızılılar, sakatlığı sebebiyle 1.5 ay daha takımdan ayrı kalması beklenen Senegalli santrforun sözleşmesini dondurma girişiminden sonuç alamadı. Bir sonraki plan, Diagne'nin sözleşmesini feshedip, yaz döneminde yeni mukavele yapmaktı.

Ancak Diagne buna da yanaşmadı. Hem Avrupa'da transfer dönemi kapandığından hem de sakatlığı devam ettiğinden, tecrübeli futbolcunun satılması veya kiralanması da kolay görünmüyor. Ancak yeni yabancı transferi için kontenjanda ve limitlerde yer açılması gerekiyor ve takımdaki mevcut durumda en zayıf halka olarak Mbaye Diagne öne çıkıyor.

30 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle görüşmeler ara transfer döneminin son gününe kadar devam edecek

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.