Galatasaray'da taraftar havaya girdi

Galatasaray, bugün oynayacağı Giresun maçı için, adeta Şampiyonlar Ligi havasına büründü. 40 bin kombine ile tüm localar satılırken, geriye kalan 9 bin 700 bilet de 60 saniye içinde tükenmişti. Cim-Bom, GS Store satışlarında da patlama bekliyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da taraftar havaya girdi
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13 Ağustos 2022 10:20
Galatasaray üzerindeki ölü toprağını attı, taraftar stada akın etti.

2022-2023 Sezonu'na Antalya deplasmanında galibiyetle başlayan sarı-kırmızılılar, bugün ilk iç saha maçına Giresunspor karşısında çıkacak. Özellikle Torreira ve Mertens transferlerinden sonra iyice havaya giren taraftarın ilgisi, memnuniyet yarattı.
Giresun maçında tribünde 49 bin 700 sarı-kırmızılı taraftar olacak. Yoğun ilgiden talepleri karşılamakta zorlanan yönetim, "100 bin kişilik kapasitemiz olsaydı stat yine dolardı" ifadesini kullandı.

Şimdiye kadar 40 bin kombine bilet satan ve yine locaların tamamının tükendiği, sarı-kırmızılılarda Giresun maçı için satışa çıkarılan 9 bin 700 biletin de 60 saniye içinde tükenmesi, Galatasaray Yönetimi'ni sevindirdi.

Bu yoğun ilgiden dolayı Galatasaray Store satışlarında da patlama bekleniyor. Sarı-kırmızılı profesyoneller bugün için ciro rekorunun kırılmasını beklediğini ifade etti. 

 
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