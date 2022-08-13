Galatasaray'da taraftar havaya girdi

Galatasaray üzerindeki ölü toprağını attı, taraftar stada akın etti.2022-2023 Sezonu'na Antalya deplasmanında galibiyetle başlayan sarı-kırmızılılar, bugün ilk iç saha maçına Giresunspor karşısında çıkacak. Özellikle Torreira ve Mertens transferlerinden sonra iyice havaya giren taraftarın ilgisi, memnuniyet yarattı.Giresun maçında tribünde 49 bin 700 sarı-kırmızılı taraftar olacak. Yoğun ilgiden talepleri karşılamakta zorlanan yönetim, "100 bin kişilik kapasitemiz olsaydı stat yine dolardı" ifadesini kullandı.Şimdiye kadar 40 bin kombine bilet satan ve yine locaların tamamının tükendiği, sarı-kırmızılılarda Giresun maçı için satışa çıkarılan 9 bin 700 biletin de 60 saniye içinde tükenmesi, Galatasaray Yönetimi'ni sevindirdi.Bu yoğun ilgiden dolayı Galatasaray Store satışlarında da patlama bekleniyor. Sarı-kırmızılı profesyoneller bugün için ciro rekorunun kırılmasını beklediğini ifade etti.