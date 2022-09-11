Galatasaray transferin son gününde adeta gövde gösterisi yaparak kadrosuna önemli derecede güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca transferin son gününde sol bek transferi için girişimlerde bulunsa da sonuç çıkamadı.
YABANCI SOL BEK ALINACAK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmadığı ve devre arasında Hollandalı oyuncunun yerine yabancı sol bek takviyesi yapılacağı öğrenildi.
İŞTE LİSTEDEKİ İSİMLER
Galatasaray'ın devre arasında transferde önceliği sol bek bölgesine vereceği gelen bilgiler arasında.
Sarı-kırmızılıların sol bek transferi için listesinde; Roma forması giyen Matias Vina, Milan'da top koşturan Ballo Toure ve kariyerini Meksika Ligi takımlarından Santos Laguna'da sürdüren Omar Campos'un olduğu öğrenildi...
YABANCI SOL BEK ALINACAK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmadığı ve devre arasında Hollandalı oyuncunun yerine yabancı sol bek takviyesi yapılacağı öğrenildi.
İŞTE LİSTEDEKİ İSİMLER
Galatasaray'ın devre arasında transferde önceliği sol bek bölgesine vereceği gelen bilgiler arasında.
Sarı-kırmızılıların sol bek transferi için listesinde; Roma forması giyen Matias Vina, Milan'da top koşturan Ballo Toure ve kariyerini Meksika Ligi takımlarından Santos Laguna'da sürdüren Omar Campos'un olduğu öğrenildi...