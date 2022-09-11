Galatasaray transferin son gününde adeta gövde gösterisi yaparak kadrosuna önemli derecede güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca transferin son gününde sol bek transferi için girişimlerde bulunsa da sonuç çıkamadı.Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmadığı ve devre arasında Hollandalı oyuncunun yerine yabancı sol bek takviyesi yapılacağı öğrenildi.Galatasaray'ın devre arasında transferde önceliği sol bek bölgesine vereceği gelen bilgiler arasında.Sarı-kırmızılıların sol bek transferi için listesinde; Roma forması giyena, Milan'da top koşturanve kariyerini Meksika Ligi takımlarından Santos Laguna'da sürdürens'un olduğu öğrenildi...