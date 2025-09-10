09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
2-3
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-0
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-5
09 Eylül
Norveç-Moldova
11-1
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
2-2
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
1-2
09 Eylül
Fransa-İzlanda
2-1
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-0
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
1-0
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
3-6
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
1-0
10 Eylül
Şili-Uruguay
0-0
10 Eylül
Peru-Paraguay
0-1

Galatasaray'da sıra Uğurcan Çakır'da

Galatasaray'da giden her oyuncunun yeri doldu. Şimdi sıra Fernando Muslera sonrası transfer edilen Uğurcan Çakır'a geldi.

calendar 10 Eylül 2025 08:02
Haber: Sabah, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'da sıra Uğurcan Çakır'da
Son 3 yılın şampiyonu Galatasaray'da Okan Buruk döneminde giden her oyuncunun yeri doldu.

2022 yazında Sevilla'ya 12 milyon Euro'ya satılan Marcao'yu, Abdülkerim Bardakcı unutturdu. İlk şampiyonlukta payı olan Milot Rashica'nın boşluğunu Barış Alper doldurdu. Victor Nelsson'dan formayı alan Davinson Sanchez savunmanın lideri oldu. Geçen sezon Kerem Aktürkoğlu yerine ilk 11'e giren Yunus Akgün artık sarı-kırmızılıların bankosu. Mauro Icardi'nin sakatlandığı dönemde de Victor Osimhen sergilediği performansla Arjantinli golcüyü aratmadı.

KALEDE DEĞİŞİM ZAMANI


Galatasaray'da şimdi kalede değişim zamanı. 14 sene eldivenleri takan Fernando Muslera'nın yerine Uğurcan Çakır görev yapacak. Okan Buruk'un, Uğurcan'a güveni tam. Milli kaleci, sarı-kırmızılı takımda beklentileri boşa çıkarmak istemiyor.

UĞURCAN'IN İLK SÖZLERİ

Uğurcan Çakır, salı günü Galatasaray formasını giydi ve ardından da ilk idmanına çıktı. Kulüp televizyonuna konuşan 29 yaşındaki file bekçisi, "Galatasaray'a yakışır futbol sergilemek, taraftarı mutlu etmek için buraya geldim. Terimin son damlasına kadar Galatasaray için mücadele edeceğim" dedi. Transfer sürecine de değinen tecrübeli kaleci, "Uzun bir süreçti, buraya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah taraftarımızın yüzünü kara çıkarmam, burada başarılı olurum. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.


SON HABERLER
Tümü
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
