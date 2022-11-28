Galatasaray'da şaşırtan Mathias Ross kararı!

Galatasaray'ın devre arasında yabancı futbolcu takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Süper Lig'de yer alan takımlar kadrolarında 14 yabancı futbolcuya yer verebiliyor.



TFF'nin almış olduğu kararla 21 yaş ve altı 3 oyuncu da yabancı olsa dahi listeye yazılabiliyor. Kontenjanda yer açmak isteyen sarı-kırmızılılar, sakatlığı bulunan Mathias Ross'tan sezon sonuna kadar vazgeçmeyi planlıyor. Devre arası transfer döneminde sol beke takviye yapmayı planlayan Galatasaray rotasını oluşturdu.



Sarı-kırmızılıların kadrosunda şu anda 16 yabancı futbolcu bulunuyor. Muslera, Dubois, Van Aanholt, Torreira, Midtjsö, Seferovic, Mertens, Gomis, Nelsson, Rashica, Oliveira, Mata, Boey ve Icardi 14 yabancı kontenjan hakkını doldurmuş durumda.



Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerde 14 yabancı futbolcuya lisans verirken, artı olarak 21 yaş ve altı 3 oyuncunun transferi için de kulüplere izin veriyor.



Galatasaray da bu haktan yararlanmak için Avusturya Milli Takımı'nda oynayan Yusuf Demir (19 yaş) ile Danimarkalı Mathias Ross'u (21 yaş) transferin son gününde kadroya katmıştı.



AANHOLT YOLCU



Sarı-kırmızılıların, devre arasında Patrick Van Aanholt ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kadroda kendine yer bulamayan Hollandalı sol beki elden çıkarmak isteyen Cimbom, Haris Seferovic'ten de istediği katkıyı alamadı. İsviçreli oyuncuyla da yolların ayrılması gündemde.



Cimbom, 8 Eylül 2022'de Mathias Ross'u 1 milyon 750 bin euro'ya Aalborg'tan kadroya katmıştı. 21 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda oynanan Ofspor maçının ilk yarısında sakatlanmıştı.



MARTTAN ÖNCE DÖNMESİ BEKLENMİYOR



Dizinden ağır bir sakatlık yaşayan genç futbolcunun sahalara mart ayından önce dönmesi beklenmiyor. Sahada 3 yerli futbolcu oynatma zorunluluğu nedeniyle Süper Lig maçlarında süre alamayan Ross, sakatlığı sebebiyle de takımda uzun süre yer alamayacak.



Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'nın alternatifleri olarak Emin Bayram ve Metehan Baltacı'nın da yer almasıyla Ross hakkında flaş bir karara imza atıldı.



21 yaşındaki futbolcunun ocak ayında sözleşmesinin dondurulması kararı alındı. Sarı-kırmızılılar böylelikle 21 yaş ve altı da olsa yabancı kontenjanında ekstra bir boşluk yaratacak.



Galatasaray yönetiminin, sezon sonunda kontratları sona erecek isimleri de göz önünde bulundurarak, daha sonra kadroda yer açıldıktan sonra yaz aylarında Ross'u yeniden kadroya dahil edecek.





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