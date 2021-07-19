Galatasaray'da Omar'a kök hücre nakli!

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'ye Ağustos'un ilk haftasında kök hücre nakli yapılacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Omar'a kök hücre nakli!
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19 Temmuz 2021 12:14
Omar Elabdellaoui
Omar Elabdellaoui
Galatasaray
Galatasaray ile sözleşmesi devam eden Omar Elabdellaoui yeni sezona da sarı-kırmızılı forma altında devam edecek.

Yabancı kontenjanından dolayı Omar Elabdellaoui'nin lisansını çıkartmayacak olan Galatasaray, buna rağmen Omar ile antrenmanlara devam edecek.

Ağustos ayına kadar Florya'da bireysel antrenmanlarına devam edecek olan Omar'ın Ağustos'un ayının ilk haftasında kök hücre nakli yapılacak.

Ağustos'un ilk haftasında yapılacak olan kök hücre naklinin ardından durumu gözlemlenecek olan Omar hakkındaki son karar sağlık heyetlerinin aldığı karar sonrasında belli olacak.

Galatasaray tarafından lisansı çıkartılmayacak olan Omar, en iyi ihtimalle Eylül ayında Florya'da bireysel antrenmanlarını sürdürecek ve kök hücre nakli sürecinde her şey planlandığı gibi seyrederse Norveçli futbolcunun takımla çalışmalara başlaması Mart ayını bulacak.

Omar Elabdellaoui'nin menajeri Adampour: "Omar'ın vücudu, tekrar toparlamasına yardım ediyor. Hayatında hiç alkol almadı, hep uyku düzenine sadık kaldı. Doktorlar sakatlığından geri dönüş sürecinde inanılmaz derecede ilerleme gösterdiğini söylüyor."


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