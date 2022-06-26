Galatasaray'da Morgan Sanson sesleri!

Yeni teknik adam Okan Buruk'un ilk basın toplantısında orta sahaya transfer yapılacağını açıklaması sonrası gözler atılacak hamlelere çevrildi.



BERKAN KUTLU YERİNE PREMİER LİG'DEN TRANSFER



Galatasaray'da orta saha için ise ilk aday Morgan Sanson. Fanatik'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın formasını giyen 27 yaşındaki futbolcu için şartlar zorlanacak.



TEKLİF HAZIRLIĞINDA!



3 yıl daha kontratı bulunan Fransız futbolcu, orta sahanın merkezi dışında, bu bölgede hem ofansif hem de defansif bir alternatif oyuncu olarak ön plana çıkıyor. Aslan'ın önümüzdeki günlerde Ada temsilcisine resmi teklif yapması bekleniyor.



Berkan Kutlu 4 milyon euroya geldiği Galatasaray'da geçen sezon 47 maça çıktı. Berkan bu maçlarda hiç gol atamayarak tepki çekerken, yalnızca 3 asist yapabildi. Ofansif olarak takıma katkı veremeyen 24 yaşındaki Milli oyuncu için taraftarlar sürekli olarak şikayette bulundular.





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