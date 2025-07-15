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Galatasaray'da Morata'nın geleceği belirsiz!

Galatasaray, İspanyol forvet Alvaro Morata'nın geleceği ile ilgili net bir karar vermesini bekliyor.

calendar 15 Temmuz 2025 09:06 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2025 09:09
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Morata'nın geleceği belirsiz!
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Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Milan'dan kiralanan Alvaro Morata kariyeriyle ilgili kesin karar henüz vermedi.

KARARINI İLETMESİ BEKLENİYOR

Bir dönem takımdan ayrılma konusunda kararlı olan ve Serie A ekibi Como ile söz kesen İspanyol forvet ardından Okan Buruk'la yaptığı görüşme sonrası geri adım atmıştı.

Morata'nın kısa süre içinde Galatasaray yönetimine kararını iletmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Alvaro Morata, geçtiğimiz sezonda sarı-kırmızılı formayla 16 mücadelede sahada yer aldı. Bu karşılaşmalarda 7 gol kaydeden yıldız oyuncu 3 tane de asist üretti. 

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