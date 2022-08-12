Galatasaray'da Metin Ülgen dönemi

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Metin Ülgen getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Metin Ülgen dönemi
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12 Ağustos 2022 00:22
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda Nurcan Çelik'ten boşalan teknik direktörlük görevine Metin Ülgen getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray Futbol Akademi'sinde farklı yaş kategorilerinde teknik sorumlu olarak görevini 14 yıldır sürdüren Ülgen, yeni sezonda sarı-kırmızılı kadın futbol takımını çalıştıracak.

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