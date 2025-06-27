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Galatasaray'da iki aşamalı transfer planı!

Yeni sezon hazırlıklarını kaleci ve forvet transferleriyle başlatmayı planlayan Galatasaray, diğer pozisyonlar için ikinci aşamada harekete geçecek.

calendar 27 Haziran 2025 10:23 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2025 10:24
Fotoğraf: AA
Galatasaray'da iki aşamalı transfer planı!
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Galatasaray'da 2024-2025 sezonu kadro planlaması şekilleniyor. Sarı-kırmızılılar, 4 Temmuz'a kadar forvet ve kaleci transferlerini tamamlamayı hedefliyor. Bu iki pozisyonda net çözüme ulaşıldıktan sonra savunma ve orta saha için adımlar atılacak.

İLK AŞAMADA HEDEF OSIMHEN

İlk aşamada golcü transferine öncelik veren Galatasaray, Victor Osimhen için yoğun mesai harcıyor. Kaleci konusunda ise öncelikli hedef Djordje Petrovic olurken, alternatif isim olarak Real Madrid forması giyen Andriy Lunin de gündemde. İspanyol basını, Lunin'e sadece Galatasaray değil birçok kulübün teklif sunduğunu yazdı. Ukraynalı eldivenin ayrılığa sıcak bakmadığı ancak düzenli forma şansı verilmesi durumunda fikrinin değişebileceği belirtiliyor.

İKİNCİ DALGA TRANSFERLERİ

Teknik direktör Okan Buruk'un isteğiyle ikinci dalga transferleri daha sakin ilerleyecek. Sol stoper, sağ bek ve merkez orta saha için net bir zamanlama belirlenmezken, fırsat transferleri yine masada olacak. Sane transferi sonrasında birçok menajerin Galatasaray'a oyuncu önerdiği, bu durumun Okan Buruk'u memnun ettiği aktarıldı. Tecrübeli çalıştırıcının, süreci adım adım yöneterek en doğru tercihlere ulaşmak istediği kaydedildi.



Kulübe derinlik kazandırmak amacıyla kulübe oyuncu takviyeleri de gündemde. Bu doğrultuda scout ekibi geniş çaplı bir araştırma yürütüyor.

Öte yandan Alvaro Morata'nın Como ile anlaşması durumunda sarı-kırmızılıların bir golcü transferi daha gerçekleştireceği öğrenildi. Osimhen transferi gerçekleşse bile, Morata'nın ayrılığı halinde üçüncü forvet takviyesi yapılması planlanıyor.


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