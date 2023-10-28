Galatasaray'da hedef yeniden Breivik

Sezona güçlü bir kadro kurarak başlayan, hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray'da devre arası transfer dönemi de hareketli geçecek.
Ocak ayında Sarı-Kırmızılı yönetimin, orta saha mevkisine takviye yapmak istediği ve Molde'den Emil Breivik'in yeniden gündeme geldiği ortaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk'un vereceği rapora göre kadroyu şekillendirecek olan Aslan'da yönetim, bu sezon sönük bir performans gösteren Sergio Oliveira ile Tanguy Ndombele'yi gönderilecek oyuncular listesine koydu.
58 GOLE DİREKT KATKI YAPTI
Yönetimin bu isimlerden birinin ya da ikisinin ayrılmasını planladığı ve alternatif isim olarak da Molde'nin 23 yaşındaki oyuncusu Emil Breivik'i düşündüğü öğrenildi. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numarada oynayabilen futbolcuyu Okan Buruk'un da çok beğendiği biliniyor. kariyerinde şu ana kadar 164 karşılaşmaya çıkan Emil Breivik, 23 gol atarken 35 kez de asist kaydetti.
3 GOL KATKISI YAPTI
Norveçli orta saha Emil Breivik, bu sezon Molde'de 8 maçta oynadı ve 1 gol, 2 asist üretti. Genç futbolcunun Norveç ekibi ile olan kontratı 31 Aralık 2025'te sona erecek.
Ocak ayında Sarı-Kırmızılı yönetimin, orta saha mevkisine takviye yapmak istediği ve Molde'den Emil Breivik'in yeniden gündeme geldiği ortaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk'un vereceği rapora göre kadroyu şekillendirecek olan Aslan'da yönetim, bu sezon sönük bir performans gösteren Sergio Oliveira ile Tanguy Ndombele'yi gönderilecek oyuncular listesine koydu.
58 GOLE DİREKT KATKI YAPTI
Yönetimin bu isimlerden birinin ya da ikisinin ayrılmasını planladığı ve alternatif isim olarak da Molde'nin 23 yaşındaki oyuncusu Emil Breivik'i düşündüğü öğrenildi. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numarada oynayabilen futbolcuyu Okan Buruk'un da çok beğendiği biliniyor. kariyerinde şu ana kadar 164 karşılaşmaya çıkan Emil Breivik, 23 gol atarken 35 kez de asist kaydetti.
3 GOL KATKISI YAPTI
Norveçli orta saha Emil Breivik, bu sezon Molde'de 8 maçta oynadı ve 1 gol, 2 asist üretti. Genç futbolcunun Norveç ekibi ile olan kontratı 31 Aralık 2025'te sona erecek.