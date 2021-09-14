Galatasaray'da Halil Dervişoğlu mutluluğu

Galatasaraylı Halil Dervişoğlu, bundan sonra da zorunlu kalınmadıkça birinci forvet olarak görev yapacak.

Haber; Milliyet
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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu mutluluğu
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14 Eylül 2021 08:15
Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de tercih edilen Galatasaraylı Halil Dervişoğlu, bundan sonra da zorunlu kalınmadıkça birinci forvet olarak görev yapacak. Terim, genç futbolcunun oyun zekasını diğerlerinin önünde görüyor.

Doğru koşuları ve arkadaşlarıyla uyumu dikkat çeken sarı-kırmızılı oyuncunun futbol zekasının, diğer futbolcuların performansını da yukarı çektiğini tespit eden tecrübeli teknik adam, bu nedenle milli futbolcuda ısrar etmeye devam edecek.

Sarı-kırmızılı yöneticiler de, Halil'in Trabzon'daki oyunu sonrası, "Transferinde neden ısrar ettiğimizin yanıtını sahada gösterdi. Yaşına göre büyük bir olgunluk içinde... Keşke bonservisi ile alabilseydik ama vermediler. Yine de gelecek sene satılırsa ön alım hakkına sahibiz" yorumunu yaptı. 


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