Galatasaray'da futbolculara prim jesti

Galatasaray'da yönetim, Sivasspor maçını kazanan takıma Ankaragücü maçı öncesinde prim jestinde bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da futbolculara prim jesti
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05 Ocak 2023 14:16
Galatasaray Yönetimi, Sivas'tan galibiyetle dönen takımı Ankaragücü maçı öncesi primle ödüllendirdi. Oyunculara toplam 5 milyon TL ödeme yapıldı. Bu durum sarı-kırmızılı takımı oldukça memnun etti.

Yönetimin jestini karşılıksız bırakmak istemeyen futbolcular aralarında bir toplantı yapıp, galibiyet yemini etti. Ankaragücü karşısında geriye düşseler de müthiş bir geri dönüşe imza atıp yönetime bir nevi teşekkür etmiş oldular. Karşılaşma sonrasında Başkan Dursun Özbek'in Okan Buruk'u arayıp kendisini ve takımı kutladığı da öğrenildi. 

 

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