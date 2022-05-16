Galatasaray'da Feghouli ve Babel'den veda!

Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Ryan Babel, Adana Demirspor maçı sonrası taraftarlara veda etti.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da Feghouli ve Babel'den veda!
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16 Mayıs 2022 22:05
Galatasaray'da sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Sofiane Feghouli ve Ryan Babel, taraftarlara veda etti.

Feghouli 3-2 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından sahaya çocuklarıyla birlikte çıkıp tribünlere veda ederken, Ryan Babel de maç sonu 3'lü çektirdi ve tribünleri selamladı.

Feghouli 2017 yılında, Babel ise 2020 yılında Galatasaray'a transfer oldu.

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