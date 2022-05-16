Galatasaray'da Feghouli ve Babel'den veda!

Galatasaray'da sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Sofiane Feghouli ve Ryan Babel, taraftarlara veda etti.
Feghouli 3-2 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından sahaya çocuklarıyla birlikte çıkıp tribünlere veda ederken, Ryan Babel de maç sonu 3'lü çektirdi ve tribünleri selamladı.
Feghouli 2017 yılında, Babel ise 2020 yılında Galatasaray'a transfer oldu.
Feghouli 3-2 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından sahaya çocuklarıyla birlikte çıkıp tribünlere veda ederken, Ryan Babel de maç sonu 3'lü çektirdi ve tribünleri selamladı.
Feghouli 2017 yılında, Babel ise 2020 yılında Galatasaray'a transfer oldu.
🍂 Babel ve Feghouli'den Galatasaray taraftarına veda! #GSvADS pic.twitter.com/X46tGqn7c0
— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 16, 2022
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