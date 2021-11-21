Galatasaray'da derbi şöleni: Koreografi planı

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda şölen günü... Galatasaray tam 2 yıl aradan sonra tamamen dolu tribünler önünde bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Derbi biletlerini günler öncesinden tüketen Sarı-Kırmızılılar, tribünde 52 bin kişiyle Fenerbahçe karşısında takımlarını destekleyecek.Maç öncesi kafile Florya Metin Oktay Tesisleri'nden hareket etmeden önce de taraftarlar uğurlama organizasyonu gerçekleştirecek. Diğer taraftan Sarı Kırmızılı yönetim de tam kadro halinde tribündeki yerini alacak. Mücadele öncesi Fenerbahçeli yöneticiler karşılanacak ve iki kulüp yetkilileri birlikte yemek yiyerek maç saatini bekleyecek.Sarı-Kırmızılı taraftarlar ise 2 yıl aradan sonra yaşanacak bu büyük buluşmaya hummalı bir şekilde hazırlandı. Nef Stadı'nda müthiş bir koreografi gerçekleşecek. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Taraftar grupları, söz konusu çalışmanın konusunu saklasa da son dönemin gözde dizisi Squid Game'den esinlenmeler olacağı ve Fenerbahçe'ye özel göndermeler yapılacağı belirtiliyor.Öte yandan ilk kez çifte koreografi planlandığı iddiası da var. Buna göre maç öncesinde dev bir koreografi yapılacak, kale arkasındaki taraftarlar eğer derbi galibiyeti gelirse stadı terk etmeyecek ve ikinci bir organizasyonla bu zafer taçlandırılacak.