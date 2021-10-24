Galatasaray'da derbi hazırlıkları Rusya'da başladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktıkları Lokomotiv Moskova maçında tercihleri ile Beşiktaş karşılaşmasına odaklandığını gösterdi.



Cim-Bom, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 galip ayrıldığı zorlu Rusya deplasmanında hem fazla yıpranmadı hem de moral buldu. Sarı-kırmızılılarda derbide ileri üçlü için Morutan-Halil-Kerem üçlüsü ön plana çıktı. Rusya'da bu üçlüden Halil'e hiç şans vermeyerek Beşiktaş'a saklayan Terim, Lokomotiv deplasmanında Kerem'i 67'de, Morutan'ı ise 76. dakikada oyuna alarak bir anlamda bu oyuncuların Beşiktaş maçı öncesi fazla yıpranmalarının önüne geçti.



Son dönemde sıkıntılar yaşayan Beşiktaş savunmasının ağır olduğunu düşünen tecrübeli teknik adam, hızlı oyuncuları ile sonuca gitmek istiyor. Burada Halil'in zekasına ve tekniğine güvenen Fatih Terim, genç forvetin vereceği paslar ve yaratacağı boş alanları Kerem ve Morutan gibi hızlı oyuncularla değerlendirmenin hesaplarını yapıyor.



Yine üçlü orta saha



Lokomotiv Moskova maçındaki pozitif oyun ve skordan memnun kalan sarı-kırmızılı teknik adam derbide orta alanı ise yine üçleyecek. Taylan, Berkan ve Cicaldau'nun gençliği ve dinamizmi ile Beşiktaş'ın güçlü orta sahasına karşı mücadele edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.





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