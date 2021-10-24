Galatasaray'da derbi hazırlıkları Rusya'da başladı

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, Lokomotiv deplasmanında hem maçı kazandı hem de Beşiktaş derbisi için hazırlık yaptı. Halil'i Rusya'da sahaya sürmeyen deneyimli teknik adam, Kerem'i 67'de, Morutan'ı 76'da oyuna alarak dev maç için stratejik adımlar attı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da derbi hazırlıkları Rusya'da başladı
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24 Ekim 2021 10:13
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktıkları Lokomotiv Moskova maçında tercihleri ile Beşiktaş karşılaşmasına odaklandığını gösterdi.

Cim-Bom, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 galip ayrıldığı zorlu Rusya deplasmanında hem fazla yıpranmadı hem de moral buldu. Sarı-kırmızılılarda derbide ileri üçlü için Morutan-Halil-Kerem üçlüsü ön plana çıktı. Rusya'da bu üçlüden Halil'e hiç şans vermeyerek Beşiktaş'a saklayan Terim, Lokomotiv deplasmanında Kerem'i 67'de, Morutan'ı ise 76. dakikada oyuna alarak bir anlamda bu oyuncuların Beşiktaş maçı öncesi fazla yıpranmalarının önüne geçti.

Son dönemde sıkıntılar yaşayan Beşiktaş savunmasının ağır olduğunu düşünen tecrübeli teknik adam, hızlı oyuncuları ile sonuca gitmek istiyor. Burada Halil'in zekasına ve tekniğine güvenen Fatih Terim, genç forvetin vereceği paslar ve yaratacağı boş alanları Kerem ve Morutan gibi hızlı oyuncularla değerlendirmenin hesaplarını yapıyor.

Yine üçlü orta saha

Lokomotiv Moskova maçındaki pozitif oyun ve skordan memnun kalan sarı-kırmızılı teknik adam derbide orta alanı ise yine üçleyecek. Taylan, Berkan ve Cicaldau'nun gençliği ve dinamizmi ile Beşiktaş'ın güçlü orta sahasına karşı mücadele edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.


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