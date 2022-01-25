Galatasaray'da, Burutay Subaşı'yla yollar ayrıldı

Galatasaray HDI Sigorta'da kaptan Burutay Subaşı'yla yolların ayrıldığı duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray'da, Burutay Subaşı'yla yollar ayrıldı
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25 Ocak 2022 18:35
Galatasaray Kulübü, erkek voleybol takımı kaptanı Burutay Subaşı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2019 yılından bu yana Galatasaray formasını terleten, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın kaptanlık görevini başarıyla yürüten Burutay Subaşı'nın kulübümüz ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Özel sebeplerden dolayı takımımızdan ayrılan Burutay Subaşı'na bugüne kadar yapmış olduğu tüm hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında kendisine başarılar dileriz." denildi.

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