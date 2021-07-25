Galatasaray'da Berkan Kutlu için büyük seferberlik!

Galatasaray Yönetimi, Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan Berkan Kutlu'yu bonservisiyle kadroya katmanın planlarını yapıyor.

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Galatasaray'da Berkan Kutlu için büyük seferberlik!
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25 Temmuz 2021 11:16
Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Alanyaspor'dan Berkan Kutlu'yu bonservisiyle almayı planlıyor.

Berkan için kapıyı 5 milyon Euro'dan açan Güney ekibi pazarlıklarda 4'e indi. 3 milyon Euro'ya kadar çıkan sarı-kırmızılı yönetim, Alanya'yı ikna etmeye yaklaştı.

İtalya'dan talipleri olan Berkan da tercihini Aslan'dan yana kullandı.

Berkan geçen sezon Alanyaspor'da 42 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

 

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