Galatasaray'da başkan adayları listelerini verdi

Galatasaray Kulübünün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan kongresi öncesinde başkan adayları listelerini divan kuruluna verdi. Işın Çelebi, Burak Elmas, Metin Öztürk, İbrahim Özdemir ve Yiğit Şardan listelerini teslim ettiler.



IŞIN ÇELEBİ'NİN LİSTESİ



Yönetim Kurulu: Işın Çelebi, Denizhan Ege, Can Çobanoğlu, Metin Tayfun İşeri, Ülkü Özcan, Münif İhsan Koz, Fatma Vildan Yirmeşoğlu, Taylan Aksoy, Alex Cem Üster, Ahmet Kayhan, Canan Dilara Kızılyalın Uç



Yönetim Kurulu (Yedek): Mehmet Akif Aygün, Mesut Geniş, Mustafa Şimşek, Nevzat Görkem Boroğlu, Mehmet Şir



Denetim Kurulu: İbrahim Bozan, Murat Kuloğlu, Faruk Emre Koçuk



Denetim Kurulu (Yedek): Eralp Hiçsönmez, Yalın Tolga Gökyar, Berkin Günay,



Sicil Kurulu: Mustafa Erol Gerçeker, Nazif Barlas, Zeki Daşdemir, Ayhan Karataş, Kamuran Sancar, Emre Dai, Ahmet Murat Malaz



Sicil Kurulu (Yedek): Uğur İzzet Çomoğlu, Tugay Toydemir, Turgut Plümer



Disiplin Kurulu: Mahmut Demir Doral, Bülent Karadeniz, Ömer Tümay, Eşref Evrensel, Turgut Bilgin, Mehmet Adnan Erdoğlu, Emrah Şener



Sicil Kurulu (Yedek): Hamdi Aliyar Dengiz, Şule Tont Leki, Metin Özaydın, Aydın Önder, Ali Haydat Bengi



BURAK ELMAS'IN LİSTESİ



Yönetim Kurulu: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remiz Sarıver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezzan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün



Yönetim Kurulu (Yedek): İbrahim Reha Keskin, Selim Safada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener



Denetim Kurulu: Asaf Savaş Akat, Tolga Erem, Emre Şahsuvaroğlu



Denetim Kurulu (Yedek): Barış Nane, Anıl Mertol, Nazımcan Angın



Sicil Kurulu: Recep Şükrü Ergün, Gülbin Erduran, Mehmet Mustafa Kemal Yalman, Sedat Besen, Sebla Kesim, İlknur Gündem, Halim Neyzi



Sicil Kurulu(Yedek): Zeynep Lale Özkut, Adil Bora Palaska, Ali Mert Ramazanoğlulları



Disiplin Kurulu: Osman Alp Yalman, Mithat Can Baydarol, Tayfun Akçay, Kemal Erimten, Ahmet Müçteba Kozukoğlu, Halit Tural, Banu Kaleağası Gülmen



Disiplin Kurulu (Yedek): Hasan Vedat Gürer, Huriye Cumhuriyet Sahin, Hüsnü Serdar Gökcan, Yalçın Veziroğlu, Mehmet Mert Yılmaz



METİN ÖZTÜRK'ÜN LİSTESİ



Yönetim Kurulu: A. Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, M. İsmail Sarıkaya, M. Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı



Yönetim Kurulu (Yedek): Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu



Denetim Kurulu: Turgut Şavlı, Cihan Vural, Fabrizio Casaretto



Denetim Kurulu (Yedek): Hasan Mehmet Tirali, Memet Erdem Aybay, Merve Deniz Örken



Sicil Kurulu: Ömer Işıl, Celal Açar, Ferit Volkan, Recai Faruk Gürbüzer, Bülent Güçbilmez, Ekmel Ünlüsan, Murat Demircan



Sicil Kurulu (Yedek): Mehmet Kamil Kibarer, Berat Uygur, Mustafa Manav



Disiplin Kurulu: Oğuz Evrenos, Ali Güray Kızılay, Muharrem Remzi Tan, Mehmet Çağatay Altınlı, Haluk Yaşar Yücel, Hakan Ünsaler, Gaye Bumin



Disiplin Kurulu (Yedek): Fazıl Hortaçsu, Mehmet Sadun Bozok, Celal Canoğuz, Ela Açar, Ali Baran Öztürk



İBRAHİM ÖZDEMİR'İN LİSTESİ



Yönetim Kurulu: Mustafa Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, R. Selim Demir, M. Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş



Yönetim Kurulu (Yedek): Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz İsmail Aras



Denetim Kurulu: Özgür Soy, İrfan Hüseyin Yıldız, İsmail Özdoyuran



Denetim Kurulu (Yedek): Oktay Yüksel, Erdoğan Ersan, Orkun Kale



Sicil Kurulu: Mehmet Bilen, A. Turan Yurdakul, A. Eşref Dikmen, Menderes Osmanağaoğlu, Kemal Naci Ekşi, Nazım Durak, A. Pınar Altuğ Tüfekçioğlu



Sicil Kurulu (Yedek): Ekrem Öztürk, Çetin Öner, Işıl Şahin



Disiplin Kurulu: Ahmet Şenkal, Ercüment Börekçi, Osman Macit Söylemez, Serhat Özalemdar, İsmail Remzi Tözün, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Arzu Tuncer



Disiplin Kurulu (Yedek): Yusuf Ziya Solakoğlu, H. Engin Tuncer, Altan Kavak, İbrahim Yıldız, Durmuş Özdemir



YİĞİT ŞARDAN'IN LİSTESİ



Yönetim Kurulu: Özcan Çetinsoy, Abdürrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Ömer Mafa, Mete Serkan Sevim, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul



Yönetim Kurulu (Yedek): Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Halim Karasu



Denetim Kurulu: İbrahim Anıl, Ahmet İlerigelen, Emir Otluoğlu



Denetim Kurulu (Yedek): Ali Ekinci, Can Aydın, Başar Gündüz



Sicil Kurulu: Jale Ayşe Karaveli, Selçuk Erdoğmuş, Sadat Vanizor, Neslihan Cengiz, Aykut Uzunoğlu, Necdet Nazmi Tarakçı, Binnur Doğançe Zaimler



Sicil Kurulu (Yedek): Alper Somer, Selami Özdemir, Mustafa Uğur Müldür



Disiplin Kurulu: M. Ömer Akad, Nejat Güney, Celal Ahmet Kalafatoğlu, Tayfun Akgüner, Sülha Balin, Tayfun Ayrancı, Dinç Üner



Disiplin Kurulu (Yedek): Ali Salih Özçakır, Turgut Bilgin, Ömer Engin Baysal, Necati Tunç Şengül, Ömer Demircioğlu



BURAK ELMAS'IN AÇIKLAMALARI



Burak Elmas, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın aydınlık geleceği için mücadele verdiklerini dile getirerek, "Maalesef hukuksuz şekilde, hazırlanmamış adaylara imkan sağlama adına iptal edilen seçim için mecburen tekrar imzalarımızı ve listemizi teslim ettik. Şartlar ne olursa olsun, tarih ne olursa olsun bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray'ın geleceği için belki de tarihinin en önemli seçimlerinden birine şahit olacağız. Galatasaraylıların da zaten olan biteni, alınan kararların arkasındaki niyetleri çok iyi anladığını görüyor ve ümit ediyorum." diye konuştu.



YİĞİT ŞARDAN'IN AÇIKLAMALARI



Yiğit Şardan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı kulüpte başkan adaylığı için başvuruda bulunan altıncı isim olduğunu dile getirerek, "Herhalde geçmişte hiçbir kulübün bu kadar başkan adayı olmamış. Bu da güzel bir şey. Güzel, demokratik bir hizmet yarışına gireceğiz. Genel kurul kimi seçerse o gelip Galatasaray'a hizmet edecek. Bütün Galatasaraylıların bu durumdan memnun olmasını bekliyorum." diye konuştu.



Adaylara çalışmalarında kolaylıklar dileyen Şardan, "Bu kadar aday çıktığına göre yönetim iyi bir şeyler yaptı herhalde. Galatasaray'ın çok fazla sorunu yok herhalde. O yüzden herkes heyecanla bu işe giriyor. Heyecanı anlarım ama hevesi o kadar anlamıyorum. Çünkü ben aday olmaya karar verdiğimden beri geceleri uyku uyuyamamaya başladım. Önümüzdeki dönemde başkan zor bir görev yapacak. Ona rağmen de bu kadar aday var. Allah hepsine kolaylık versin." ifadelerini kullandı.



Mevcut yönetimde ikinci başkanlık koltuğunda oturan Abdurrahim Albayrak'ın da listesinde olduğunu belirten Şardan, seçilmeleri halinde Albayrak'ın aynı görevi sürdüreceğini aktardı.



IŞIN ÇELEBİ'NİN AÇIKLAMALARI



Stattan ayrılırken basın mensuplarına açıklamada bulunan Çelebi, listelerini 242 ıslak imzayla teslim ettiklerini dile getirerek, "Bunu arttırmamız mümkündü ama kimseden imza istemedik. Müracaatımızı yaptık, tüm kurulların listesini verdik. Bizim bu seçimi kazanma potansiyelimiz çok yüksek. Seçimi kazanmamızdan çok Galatasaray'ın birlik ve beraberliğini sağlamak önemli. Bu mümkün olamadı. Tek liste halinde, bir akil adamın başkanlığında, Galatasaray'ın birliğini sağlayabilecek bir sistem mümkün olabilseydi, çok iyi olurdu. Bunu gerçekleştiremedik. Bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.



Kulübün üye ve mali yapısıyla ilgili son durumun kendileriyle paylaşılmadığını aktaran Çelebi, şunları kaydetti:



"Kulübe yeni üye olan arkadaşların listesini bilmiyoruz. Yeni üye olan arkadaşlar genel kuruldan geçmediler. Mali kongre yapılamadı ve ibra olunamadı. Bütün bu süreçlere neden olan arkadaşlar yeniden yönetim kurullarına aday oluyorlar. İbra olmamış ve her şeyi gizleyen arkadaşlar yeni yönetim kurullarına aday olmayı içlerine sindiriyorlarsa, ben Galatasaray'ın geleceğinden daha çok endişe ederim. Son 1-2 yılda üye olan hiç kimseyi bilmiyoruz. Hiçbir mali rakamın içeriğini bilmiyoruz. Her şey gizli saklı. Kuzey Kore'nin yönetimi gibi kapalı bir yönetimle kongreye gideceğiz. Böyle bir genel kurul benim gördüğüm kadarıyla parçalanmışlığı arttıracak. Bunun da gelecek için büyük sıkıntı olacağını düşünüyorum."



