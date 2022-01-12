Galatasaray'da Arda Turan kararı!

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası takımdaki geleceği tartışılan Arda Turan kulüpte kalacak. Sarı-kırmızılı yönetimin yarım sezon daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu ile ilgili olumsuz bir düşüncesinin olmadığı öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Arda Turan kararı!
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12 Ocak 2022 10:08
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından takımın kaptanlarından olan ve Terim ile çok sıkı bir ilişkisi bulunan Arda Turan'ın Sarı-Kırmızılı kulüpteki geleceği de tartışılmaya başlandı.

2020 yılının yazında Terim'in yoğun ısrarları neticesinde Sarı-Kırmızılı formayı yeniden giyen ve son dönemde deneyimli teknik adamla oldukça yakın bir dostluğu olan Arda'nın da takımdan ayrılabileceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

YÖNETİMİN ARDA TURAN'LA İLGİLİ KÖTÜ BİR DÜŞÜNCESİ YOK

Sarı-Kırmızılı yönetimin ise Galatasaray ile yarım sezon daha sözleşmesi bulunan Arda Turan ile ilgili olumsuz bir düşüncesinin bulunmadığı ve 34 yaşındaki oyuncunun kontratının sonuna kadar takımda kalacağı öğrenildi.

Fatih Terim'in de son dönemde teknik ekibinden biri gibi davrandığı Arda Turan ile yaptığı görüşmede, deneyimli futbolcudan takıma bu zorlu süreçte tecrübeleri ile destek olmasını istediği belirtiliyor.



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