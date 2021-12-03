Galatasaray'da 9 numara kabusu

9 numarası Falcao ile yollarını ayıran Galatasaray, elindeki forvetlerden istediği skor katkısını alamadı

Haber; Sabah
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Galatasaray'da 9 numara kabusu
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03 Aralık 2021 09:45
9 numarası Falcao ile yollarını ayıran Galatasaray, elindeki forvetlerden istediği skor katkısını alamadı. Sabah Gazetesi'nde yer alan, "9 doğuruyor" başlıklı haber şu şekilde...

Lig ve Avrupa'da 25 maça çıkan sarı-kırmızılı takım toplam 36 kez ağları sarsarken, forvetlerinden sadece 8 gol buldu. Süper Lig'de Mohamed'in 4, Diagne ve Halil'in 1'er golü var. Bu isimler Avrupa Ligi grup maçlarında henüz gol atamadı. Diagne eleme maçlarında 2 kez fileleri havalandırdı. İdeal 9 numarasını bir türlü bulamayan Fatih Terim, değişmeli olarak Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne'yi kullanıyor.

FALCAO: 8 MAÇ, GOL
HALİL DERVİŞOĞLU: 10 MAÇ, 1 GOL
MBAYE DIAGNE: 11 MAÇ, 1 GOL

BARCELONA VE REAL'İ BOŞ GEÇMEDİ

Galatasaray ligde girilen pozisyonu gole dönüştüren takımlar kıyaslamasında en alt sıralarda yer alıyor. Halil- Diagne-Mohamed üçlüsü 14 haftada 35 pozisyonun 6'sını gole çevirebildi. Sezon başında takımdan ayrılan Radamel Falcao ise İspanya'da yeniden doğdu.

Barcelona ve Real Madrid'i boş geçmeyen Kolombiyalı forvet, 8 maçta 5 golle Vallecano'nun 6. sıraya tırmanmasını sağladı. 

 

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