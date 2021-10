Galatasaray'da 2020 yılı olağan genel kurulu yapılıyor

Galatasaray Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2020 olağan genel kurul toplantısında oy verme işlemine geçildi.Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantı, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında sadece kulüp üyelerin katılımıyla yapıldı. Toplantıya basın mensupları ve misafirler alınmadı. Genel kurul divan başkanlığına, yapılan oylama sonucunda Metin Sinan Aslan seçildi.Toplantıda yönetim kurulu adına yapılan sunumun ardından raporların takdimine geçildi. Sırasıyla 2020 yılı faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından görüşmelere başlandı. Görüşmeler bölümünde yapılan konuşmaların tamamlanması sonrası, Mustafa Cengiz yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası ile denetim kurulunun ibrası üyelerin oyuna sunuldu. Toplantıda ibra oylamalarının kapalı usulle yapılması kararı alındı.Genel kurulda mevcut yönetim kurulunun kulübün varlıklarıyla ilgili her türlü hukuki işlem, sözleşme ve tasarrufta bulunmak için istediği yetki de oylanacak. Disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanacağı toplantıda, 2021 yılı bütçesi de görüşülerek oylamaya sunulacak.Toplantıya rahatsızlığı bulunan eski başkan Mustafa Cengiz katılmazken, dönemin bazı yönetim kurulu üyeleri salonda hazır bulundu."Keşke Sedat Doğan kardeşim dünkü konuşmalarında da sakin konuşsaydı. Başkanı kanser olan camiayı yüksek sesle, Türkiye'nin gözü önünde yaptığı açıklamalar nedeniyle her yerden buraya geldiler bugün. Birbirimizi böyle kırmayalım. Hepimizin çoluk çocuğu var. Ses tonumuzu yükseltmeden, kimseyi incitmeden konuşalım lütfen. Ben hiç ayrımcılık yapmadım. Ben Galatasaraylıyım, bu salondaki herkes Galatasaraylı'dır. Ben asla kimseyi kırmam.""Dün transferde örnek verdim. Ünal Aysal Başkanım da başkanlık makamını kullanarak bu transferleri yapacağım demişti. Ünal Aysal, "Başkan olarak Sneijder'i almak istiyorum, Drogba'yı almak istiyorum" dedi. Mustafa Cengiz de "30 milyon Galatasaraylı, Falcao'yu istiyor. Ben de taraftarları kırmayacağım, yönetim olarak almak istiyoruz" dedi. Hiçbir transferi tek başıma yapmadım, yapamam da. Başkanımız ve yönetimin bana vermiş olduğu yetkilerle hareket ettim. Bu transferler son mu buldu sanıyorsunuz? Türkiye'de bu transferler yine yapılacaktır.""Ben bir tek vicdan kısmını söyleyeceğim. Ben 18-19 yıllık üyenizim. İşlerimin yoğunluğundan dolayı iç içe olamıyordum Galatasaray'la. Sedat Bey vicdandan bahsetti. Konu Galatasaray değil, aile olarak vicdanımız kanıyor, canımız yanıyor. Hastalık bu, biz bunu en iyi şekilde atlatırız diye düşünüyoruz. Bu 3 yıllık süreçte vicdanla ilgili bir özür bekleniyormuş. Sedat Bey, dünyada 8 bin çeşit hastalık var, o hastalığı öyle bir anlattınız ki... Babamın hastalığıyla çok yakından ilgilenmişsiniz demek ki. Organları sırasıyla saydınız, eksik organ kaldı mı diye doktorlarla baktık. Babam 2 gündür hastanede. Ben geç geldim dün. Babamın bu genel kurulu izlememesi için büyük bir mücadele vermek zorunda kaldım. Tansiyonunun bir nebze bile artması tıbbi yönden sıkıntı yaratıyor. Arayan soran ilgilenen herkese teşekkür ederim. Cengiz Ailesi olarak Sedat Doğan'dan bir özür bekliyoruz.""Hassasiyet göstereceğim. Dünkü konuşmamda da bugünkü konuşmamda da Mustafa Cengiz Bey ve hastalığı ile ilgili bir tek şey söylemedim. Mustafa Bey'in hastalığının nasıl ilerlediğini ben bilmiyorum. Ben, dün ve bugün atıfta bulunduğum konuşmamı tekrar ediyorum, Galatasaray'ın geçmiş yönetimlerinden dolayı bir hastalık çıktığını söyledim. Şu anda mağduriyet yaşayan bir aile bir üzüntü duymuşsa ve bunu böyle algılamak istiyorsa ben kendilerinden özür dilerim. Ancak ben böyle bir şey söylemedim. Mustafa Cengiz ile ilgili bir şey söylemedim. Babanız, benim çok uzun yıllar dostluk yaptığım ve başkanlığı içinde çalıştığım bir insan. Yapılan hataları onaylamak zorunda değilim ben dostum olduğu için. Üzüldüyseniz, özür dilerim. Lütfen yönetim bundan bir mağduriyet yaratmasın. Dün hala birtakım şeyleri anlamamış olduğunuz için geldik konuşmalar yaptık. Buradaki konuşmamızın yumuşaklığını zayıflık olarak algılamayın.""Davaları çekeceğinizi söylemediniz, haksızlık yaptık diye söylemediniz. Her şeyi birbirine karıştırmayalım. Samimi olacaksak kürsüden gösterelim. Galatasaray, dün bir kırılmanın aşamasına geldi. Galatasaray'da birlik beraberliği sağlamak empati ile olabilir. Ben bunu yapmaya çalıştım bugün. Dünkü karardan üzüldünüz, bunun üstüne gitmeyelim diyorum ben. Yönetimlerin ibra olmaması iyi bir şey değil. Kulübü yormayalım, seçime gidelim dedim geçen sene. İbra olmazsanız yönetim bulamayız bundan sonra kolay kolay. Herkes kendinden olanı alkışlıyor, bunlar da iyi şeyler değil.İbra olmadığınız zaman, salonun iki tarafının birbirine re re re ra ra ra diye küfrettiğini hayatımda ilk kez gördüm. İbra olmanızı istiyorum ama hala gereğini yapmadınız."