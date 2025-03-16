Galatasaray'da 13 futbolcu milli takımda!

Milli araya girilirken Galatasaray kadrosundan 13 futbolcu, milli takımlarına çağrıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da 13 futbolcu milli takımda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mart 2025 13:08
Milli araya girilmesinin ardından Galatasaray'da ülkelerinin formasını giyecek isimler netleşti. Aslan'da 13 futbolcu milli takıma gitti.

Nijerya'da Osimhen, Kolombiya'da Sanchez ve Cuesta, Polonya'da Frankowski, Macaristan'ta Sallai, İspanya'da Morata, Gabon'da Lemina milli takıma çağrıldı.

A MİLLİ TAKIMDA 6 İSİM

A Milli Takımımız'da Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Ahmed Kutucu ve Abdülkerim Bardakçı yer alacak. 
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery