Galatasaray'da 13 futbolcu milli takımda!

Milli araya girilmesinin ardından Galatasaray'da ülkelerinin formasını giyecek isimler netleşti. Aslan'da 13 futbolcu milli takıma gitti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Nijerya'da Osimhen, Kolombiya'da Sanchez ve Cuesta, Polonya'da Frankowski, Macaristan'ta Sallai, İspanya'da Morata, Gabon'da Lemina milli takıma çağrıldı.
A MİLLİ TAKIMDA 6 İSİM
A Milli Takımımız'da Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Ahmed Kutucu ve Abdülkerim Bardakçı yer alacak.
Nijerya'da Osimhen, Kolombiya'da Sanchez ve Cuesta, Polonya'da Frankowski, Macaristan'ta Sallai, İspanya'da Morata, Gabon'da Lemina milli takıma çağrıldı.
A MİLLİ TAKIMDA 6 İSİM
A Milli Takımımız'da Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Ahmed Kutucu ve Abdülkerim Bardakçı yer alacak.