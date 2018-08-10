Galatasaray, Caner Erdeniz'e imzayı attırdı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray, geride kalan sezon Eskişehir Basket'te forma giyen Caner Erdeniz'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında 2,01 metre boyundaki forvet oyuncusu Caner Erdeniz ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Kariyerine Pınar Karşıyaka'da başlayan 31 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon Eskişehir Basket'te 31 maça çıktı ve 2,1 sayı ortalamasıyla oynadı.
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında 2,01 metre boyundaki forvet oyuncusu Caner Erdeniz ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Kariyerine Pınar Karşıyaka'da başlayan 31 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon Eskişehir Basket'te 31 maça çıktı ve 2,1 sayı ortalamasıyla oynadı.
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