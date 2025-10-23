Basketbol FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımını 83-64 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla gruptaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü. Sopron Basket ise üçüncü maçını da kaybetti.
Salon: Arena Sopron
Hakemler: Natasa Dragojevic (Karadağ), Nermin Hodzic (Almanya), Esperanza Mendoza (İspanya)
Sopron Basket: Muhl, Sinka-Palinkas 2, Friskovec 11, Wallack 2, Brooks 12, Laczko 8, Papp 12, Jevtovic 8, Sitku 5, Borondy 4
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 12, Oblak 13, Ayşe Cora Yamaner 7, Juhasz 21, Kuier 9, Williams 4, Gökşen Fitik 7, Sehernaz Çidal 4, Derin Erdoğan 4, Elif Bayram 2, Zeynep Gül, Sude Yılmaz
1. Periyot: 13-18
Devre: 31-35
3. Periyot: 49-65
Galatasaray Çağdaş Faktoring, farklı galip!
Basketbol FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Sopron Basket'i 83-64 yendi.
Basketbol FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımını 83-64 mağlup etti.
