22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
3-1
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
0-2
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
3-1
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
0-0
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
2-1
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
0-0
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
1-5
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
1-0
22 Ekim
Chelsea-Ajax
5-1
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
4-0
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
0-0

Galatasaray Çağdaş Faktoring, farklı galip!

Basketbol FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Sopron Basket'i 83-64 yendi.

calendar 22 Ekim 2025 23:11 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2025 00:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Basketbol FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımını 83-64 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla gruptaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü. Sopron Basket ise üçüncü maçını da kaybetti.

Salon: Arena Sopron

Hakemler: Natasa Dragojevic (Karadağ), Nermin Hodzic (Almanya), Esperanza Mendoza (İspanya)

Sopron Basket: Muhl, Sinka-Palinkas 2, Friskovec 11, Wallack 2, Brooks 12, Laczko 8, Papp 12, Jevtovic 8, Sitku 5, Borondy 4

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 12, Oblak 13, Ayşe Cora Yamaner 7, Juhasz 21, Kuier 9, Williams 4, Gökşen Fitik 7, Sehernaz Çidal 4, Derin Erdoğan 4, Elif Bayram 2, Zeynep Gül, Sude Yılmaz

1. Periyot: 13-18

Devre: 31-35

3. Periyot: 49-65

 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
