Galatasaray - Benfica maçı öncesi NBA'den yorum!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Benfica'nın Portekiz Ligi'nde Nacional'i 10-0 yenmesi, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. NBA takımlarından Houston Rockets'ın pivotu Clint Capela ise Benfica'nın galibiyeti için Twitter'dan paylaşım yaptı.
Benfica'nın 10-0'lık galibiyetini tweetleyen Capela, Chelsea'nin Manchester City'e 6-0 yenilmesine de göndermede bulunurken ''Ben Chelsea'nin kötü bir gün geçirdiğini düşünüyordum...'' sözlerini kullandı.
Öte yandan Benfica, Nacional karşısında Portekiz'de 55 yıl sonra en farklı galibiyet rekorunu elde etti.
Benfica'nın 10-0'lık galibiyetini tweetleyen Capela, Chelsea'nin Manchester City'e 6-0 yenilmesine de göndermede bulunurken ''Ben Chelsea'nin kötü bir gün geçirdiğini düşünüyordum...'' sözlerini kullandı.
Öte yandan Benfica, Nacional karşısında Portekiz'de 55 yıl sonra en farklı galibiyet rekorunu elde etti.
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And I thought @ChelseaFC had a bad day... 🤕🤒 https://t.co/ykI94p1LUH
— Clint Capela (@CapelaClint) 10 Şubat 2019