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Galatasaray - Benfica maçı öncesi NBA'den yorum!

NBA takımlarından Houston Rockets'ın oyuncusu Clint Capela, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica'nın 10-0'lık galibiyeti için paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray - Benfica maçı öncesi NBA'den yorum!
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11 Şubat 2019 17:42
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Benfica'nın Portekiz Ligi'nde Nacional'i 10-0 yenmesi, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. NBA takımlarından Houston Rockets'ın pivotu Clint Capela ise Benfica'nın galibiyeti için Twitter'dan paylaşım yaptı.

Benfica'nın 10-0'lık galibiyetini tweetleyen Capela, Chelsea'nin Manchester City'e 6-0 yenilmesine de göndermede bulunurken ''Ben Chelsea'nin kötü bir gün geçirdiğini düşünüyordum...'' sözlerini kullandı.

Öte yandan Benfica, Nacional karşısında Portekiz'de 55 yıl sonra en farklı galibiyet rekorunu elde etti.

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