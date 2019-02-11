Galatasaray - Benfica maçı öncesi NBA'den yorum!

And I thought @ChelseaFC had a bad day... 🤕🤒 https://t.co/ykI94p1LUH



— Clint Capela (@CapelaClint) 10 Şubat 2019

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Benfica'nın Portekiz Ligi'nde Nacional'i 10-0 yenmesi, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. NBA takımlarından'ın pivotuise Benfica'nın galibiyeti için Twitter'dan paylaşım yaptı.Benfica'nın 10-0'lık galibiyetini tweetleyen Capela, Chelsea'nin Manchester City'e 6-0 yenilmesine de göndermede bulunurken ''Ben Chelsea'nin kötü bir gün geçirdiğini düşünüyordum...'' sözlerini kullandı.Öte yandan Benfica, Nacional karşısında Portekiz'de 55 yıl sonra en farklı galibiyet rekorunu elde etti.