19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
1-040'
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
0-138'
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
0-340'
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
0-036'
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
0-1DA
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
0-0DA
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
0-0DA
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
0-0DA
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
1-0DA
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
1-0DA
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
0-0DA
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
1-0DA
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
0-0DA
19 Ağustos
Lyn-Egersund
1-1

Galatasaray, Akanji için ilk teklifini sundu!

Galatasaray, Manuel Akanji için Manchester City'ye 15 milyon sterlinlik teklif yaptı; City 18 milyon istiyor, pazarlık sürüyor.

calendar 19 Ağustos 2025 22:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Akanji için ilk teklifini sundu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek adına Premier Lig devi Manchester City'nin stoperi Manuel Akanji için harekete geçti.

Foot Mercato'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar İsviçreli savunmacı için 15 milyon sterlin değerinde sözlü bir teklif iletti. Ancak Manchester City, Akanji için 18 milyon sterlin talep ediyor.

Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde Akanji'nin menajeriyle de bir araya geleceği ifade edildi.



30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon City formasıyla önemli maçlarda görev almış ve Pep Guardiola'nın rotasyonunda yer bulmuştu.

MANCHESTER CITY KARNESİ

Mavilerde 136 resmi maça çıkan Manuel Akanji, 136 resmi maçta 5 gol ve 3 asist ile oynadı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
