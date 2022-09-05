Galatasaray'a Sırp stoper! İlk teklif...

Savunma hattına takviye adına transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için yeni bir iddia gündeme geldi.Sarı-Kırmızılıların Genoa ile olan sözleşmesini fesheden ve boşta olan Nikola Maksimovic ile ilgilendiği öğrenildi.Alfredo Pedulla'nın haberine göre Galatasaray, Nikola Maksimovic için teklifini yaptı. Menajerini değiştiren Sırp oyuncu, Genoa ile serbest bırakılması konusunda anlaşma sağlamıştı.Maksimovic transferinde Galatasaray'ın tek rakibi var. Belotti'yi sarı kırmızılıların elinden alan Roma, Nikola Maksimovic için de devreye girdi. Jose Mourinho'nun ekibi, savunma hattına takviye adına Sırp oyuncu ile ilgileniyor.Kariyerinde Sloboda Uzice, Kızılyıldız, Apollon Limassol, Torino formaları giydikten sonra 2017'de 21 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan Maksimovic, 2021'de bedelsiz olarak Genoa kadrosuna katılmıştı. 30 yaşındaki stoper, Sırbistan A Millî Takımı ile de bugüne kadar 25 maça çıktı.