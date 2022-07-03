Galatasaray'a Amine Harit'ten kötü haber!

Galatasaray'ın gündemindeki Amine Harit, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Marsilya'ya transfer olabilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a Amine Harit'ten kötü haber!
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03 Temmuz 2022 12:41
Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Amine Harit'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Sport 1'de yer alan habere göre, Faslı futbolcu Schalke ile yollarını ayırma kararı aldı.

KISA SÜRE İÇİNDE TEMASA GEÇECEK

Alman ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Harit için Marsilya'nın kısa süre içinde temasa geçeceği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, bu sezon Bundesliga'ya tekrar yükselen Schalke, oyuncu için 8 milyon Euro'luk bir bonservis belirledi ve bu rakımın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.

FRANSA'DA KALMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık geçiran yıldız oyuncu, iki kulüp arasında anlaşma sağlanması halinde Fransa'da kalmaya sıcak bakıyor.

Talep edilen bu yüksek bonservis Galatasaray'ın da işini zorlaştırıyor.

Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla çıktığı 34 maçta 5 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi. 


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