Futbolda Bölgesel Amatör Lig, 17 Nisan'da başlıyor!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bölgesel Amatör Lig'in başlama tarihini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Futbolda Bölgesel Amatör Lig, 17 Nisan'da başlıyor!
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26 Şubat 2021 19:16
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolda Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 17 Nisan'da başlayacağını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bölgesel Amatör Lig için beklenen gün geldi. BAL müsabakalarının başlama düdüğü 17 Nisan'da çalıyor! Tüm takımlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Sağlıkla, dostlukla geçecek başarılı bir lig diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, detayların Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacağını da aktardı.



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