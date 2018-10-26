, gelecek ay gerçekleşecek toplantıda futbola yeni bir yasak getirebilir.BBC'nin haberine göre Uluslararası Futbol Birliği Kurulu(IFAB), maçların uzatma dakikalarında oyuncu değiştirmeyi yasaklamak istiyor.Uzatma dakikalarında takımların vakit geçirmek için oyuncu değişikliğine gittiğini belirten IFAB, bu sayede uzatma dakikalarında topun daha çok sahada kalacağını düşünüyor. Gelecek ay toplantıda konuşulacak konu, daha sonra ise oylamaya sunulacak ve kesin karar o zaman verilecek.Premier Lig'de bu sezon maçlarda ortalama 4 dakika 22 saniye uzatma oynanırken VAR sisteminin kullanılmasıyla da bazı liglerde uzatma dakikalarındaki artış dikkat çekti.