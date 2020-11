Fuat Çapa: 'Ankaragücü taraftarının yaptığı hoş değil'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kaldıkları maçta taraftarın kendisini istifaya çağırmasına üzüldüğünü söyledi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Çapa, milli maç arasına üç puanla girmek istediklerini ancak bir puanla sahadan ayrıldıklarını anlatarak, şunları kaydetti:



"Rakibin birinci bölgeden ikinci bölgeye geçişlerinde iyi baskı yaptığını biliyorduk. Burada dikkatli olmamız gerektiğini konuştuk. Duran toplarda da etkili bir takım. Bunun üzerine de çalışmıştık ama yediğimiz ilk gol, tam maçtan önce söylediğimiz şeyin kopyası oldu. İkinci gol de öyle. O ana kadar da çok istekliydik. Değişikliklerden sonra 2-2'yi bulacağımız çok belliydi ama atmış olduğumuz penaltı bile zorla kaleye girdi. İkinci golde bile top direkten döndükten sonra seke seke içeri girdi. İnanılmaz şanssız bir dönem geçiriyoruz. Oynadığımız 6 maçı değerlendirirsek çok başarılı değiliz. Şu an beni çok sağlıklı görüyorsunuz ama içimde olanları hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Yaşadıklarımız bizi inanılmaz yıprattı. Yönetimimiz de büyük gayret göstererek son güne doğru transfer yasağını kaldırdı. Biz ilk günden beri şu anki kadromuzla oynayamadık."



Galatasaray maçından önce birçok kesimin yaşadıklarını öğrendiğini dile getiren Çapa, "Bu maç öncesi kamuoyunca halimiz hatırımız soruldu. Hem genel kamuoyu hem de kendi camiamız tarafından böyle oldu. Geçtiğimiz hafta 10 kişi eksiktik, bugün ise o Galatasaray kadrosuna göre sadece Şahverdi vardı, o da ikinci yarı girebildi." diyerek yaşadıkları sıkıntıları aktardı.



Müsabakayı locada izleyen MKE Ankaragücü taraftarının kendisini istifaya davet etmesiyle ilgili Fuat Çapa, şunları ifade etti:



"Benim için de çok kolay olabilirdi. Ben başarısız bir yerden gelmedim. Geçtiğimiz sezon en başarılı teknik adamlardan biriydim. Biz buradaki beklentileri, istekleri ve vizyonu gördük, inandık ve sabır gösterdik. Yoksa 2. hafta transfer tahtası açılmadı diye ben de gidebilirdim. Rahatlıkla yapabilirdim. Eğer bir davaya inanıyorsanız mücadele etmeden olmaz. Onun için biz bu sabrı gösterdik. Taraftarımız sabrı göstermedi ve ilk defa bunu yaşadım hayatımda. Çok hoş bir davranış değildi. Beklentilerini anlıyorum ama onlar da camiamızın içinde yaşadıklarımızı biliyor. Sadece oyuncu ismini alıp o oyuncuyu her mevkide oynatamazsınız. Geçtiğimiz hafta sağ bekim, sol bekim, stoperlerime bir şey olacak diye kulübede korktum. Vakalardan dolayı alternatif tek oyuncum yoktu."



Ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması hariç bütün maçlarda rakipleriyle başa baş pozisyonlar ürettiklerini vurgulayan Çapa, "Bireysel olarak da yaptığımız hataları sayabilirim ama futbolun içinde bunlar olacak. Sabrı göstermezsek bu oyuncu grubunu kaybederiz ve Ankaragücü adına da hoş olmaz. Bu oyuncu kadrosuyla Ankaragücü olarak en iyisini yapmak zorundayız. Ankaragücü sezon sonunda şu anki durumda olmayacak. Daha önümüzde 34 maç var. Her takım bizim yaşadıklarımızı yaşamaya başladı. Biz kulüp olarak bu oyunu adaletli oynuyoruz. Belki bazı maçlara da çıkmazdık. İki oyuncumuzda pozitif çıksa biz de maçı iptal ettirirdik ama gerek yok. Bir takımın 7-8 oyuncusunun olmadan maça çıkması da bir gerçek." ifadelerini kullandı.



Sahaya bugün çift santrforla çıkmak zorunda kaldıklarını belirten Çapa, şöyle konuştu:



"Mecburen böyle oynadık. Hemen hemen her maç böyle sıkıntılarımız oldu. Takım olmak o kadar kolay değil. Ligde çok örneği var. Trabzonspor geçen sezon şampiyonluğa oynuyordu bu sezon yeni takım kurdular ve sıkıntı yaşıyorlar. Beşiktaş da öyle. Böyle 7-8 takım sayarım. Geçen sezonun kadrosuyla devam edenler var. Pandemi süreci takımların çalışmasına da izin vermiyor. Her seferinde neler olacak diye beklemek zorundasınız. Birlikte çok idman yapan, maça çıkan takımlar avantaj yakalıyor. Biz zaman zaman saha içinde birbirimizi bulamıyoruz. Alper gibi lider bir oyuncumuzun olmayışı da bizi çok etkiledi. Kitsiou ve Pinto'yu da kaç haftadır kullanamıyoruz."