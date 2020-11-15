Frutti Extra Bursaspor'da vaka sayısı 8'e yükseldi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişi sayısı 8'e yükseldi.



Kulüpten yapılan açıklamada, oyunculara, teknik heyete ve kulüp personeline uygulanan son PCR testlerinin sonuçlarının belli olduğu kaydedildi.



Son testlerde 3 basketbolcu ve 3 teknik kadro çalışanında pozitif bulguya rastlandığı belirtilerek, "Oyuncularımız ve teknik kadro üyelerimizin izolasyon ve tedavi sürecine başlanmış durumdadır." ifadesi kullanıldı.



Yeşil-beyazlı kulüp, dün yaptığı açıklamada da biri basketbolcu 2 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmişti.



