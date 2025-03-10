Friedel, Beşiktaş'a ders oldu!

Friedel'a kısıtlı yetki verilip başarısız olunmasının ardından, Serdal Adalı, transferleri bu işte profesyonel olan Eduard Graf'a emanet edip tam yetki verecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Friedel, Beşiktaş'a ders oldu!
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10 Mart 2025 09:57
Beşiktaş, Serdal Adalı'nın başkanlığında ve yeni yönetimiyle kulübün çehresini olumlu anlamda değiştirmeye devam ediyor. Solskjaer ve usta yardımcılarıyla birlikte dev bir teknik ekip kuran siyah-beyazlılar, scout şefi görevine de Borussia Dortmund'da yıllardır görev yapmış Eduard Graf'ı emanet etmişti.

Graf yönetiminde scout ekibi, yaz transfer döneminde kadroya dahil edilecek yeni isimleri belirlemeye başladı. Çalışmaları yakından takip eden Başkan Adalı, transfer konusunda oldukça titiz.

EDUARD GRAF'A TAM YETKİ

Adalı, Hasan Arat döneminde komisyonlarla gündeme gelen Brad Friedel vakasını da göz önünde bulundurup transferleri "Tek el" üzerinden yapılmasını istedi. Graf, tam yetkiyle görevlendirildi. Böylece olası menajer komisyonu gibi durumların gündeme gelmesinin önüne geçilecek. 


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