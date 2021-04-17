Freiburg'dan Schalke'ye farklı tarife!

Almanya Bundesliga'da 29. hafta mücadelesinde Freiburg, konuk ettiği Schalke'yi 4-0 mağlup etti ve 2 maç aradan sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Freiburg'dan Schalke'ye farklı tarife!
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17 Nisan 2021 18:45
Almanya Bundesliga'da 29. hafta karşılaşmasında Freiburg, Schalke'yi ağırladı.

Schwarzwald Stadyumu'nda oynanan mücadele, Freiburg'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Holer, 22. dakikada Sallai, 50. ve 74. dakikalarda ise Gunter kaydetti.

Schalke 04'te Mehmet Can Aydın, 90 dakika forma giydi. Suat Serdar ile Can Bozdoğan ise 56 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Freiburg, 2 maç sonra kazandı ve 40 puanla 9. sırada yer aldı. 1 maç sonra kaybeden Schalke ise 13 puanla 18. sırada yer buldu.

Freiburg, gelecek hafta Hoffenheim'ı konuk edecek. Schalke ise Bielefeld deplasmanına gidecek.



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