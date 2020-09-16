Fraport TAV Antalyaspor, Ali Eren İyican'ı transfer etti

Antalyaspor, Ankaraspor'da forma giyen Ali Eren İyican'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Fraport TAV Antalyaspor, Ali Eren İyican'ı transfer etti
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16 Eylül 2020 13:56
Fraport TAV Antalyaspor, Ankaraspor'da forma giyen Ali Eren İyican'ı kadrosuna kattı. 

Kulubün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Ali Eren İyican" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ankaraspor'dan 1999 doğumlu Ali Eren İyican ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza 'Hoş geldin' der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz." paylaşımı yapıldı.



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