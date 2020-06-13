Fransız ekibi Limoges, FIBA Şampiyonlar Ligi'ni seçti

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nda yoluna devam eden Fransız ekibi Limoges, gelecek sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılacağını açıkladı.

Haber; AA
Fransız ekibi Limoges, FIBA Şampiyonlar Ligi'ni seçti
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13 Haziran 2020 15:58
Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele eden Fransız ekibi Limoges, gelecek sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, gelecek 3 yıl boyunca organizasyonda yer almak için sözleşme imzalandığı belirtildi.

Limoges, son dönemde Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen, TOFAŞ, Bilbao Basket ve Rytas Vilnius'un ardından FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılacağını açıklayan 6. takım oldu.



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