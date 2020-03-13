Fransa, futbolu askıya aldı!

Fransa Futbol Federasyonu, 13 Mart'tan itibaren ülkedeki tüm futbol etkinliklerini yasakladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Fransa, futbolu askıya aldı!
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13 Mart 2020 02:27
Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet, ülke genelinde düzenledikleri bazı spor müsabakalarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya alındığını açıkladı. 

Le Graet, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 61 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle yeni önlemlerin alınmasının gerektiğini belirtti. 

Başkan Le Graet, bu çerçevede ülke genelinde amatör futbol ligleri, profesyonel kadınlar 1. futbol ligi, Fransa Kupası final maçı ve diğer tüm spor müsabakalarının yeni bir emre kadar yapılmayacağını  duyurdu.

Bu karar, Fransa Profesyonel Futbol Liginin (LFP) düzenlediği 1. ve 2. lig maçlarını kapsamıyor. 

Fransa 1. ve 2. futbol liglerindeki maçların, koronavirüs nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanması kararlaştırılmıştı.  

"HER TÜRLÜ ETKİNLİK YASAKLANMIŞTIR"

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron da koronavirüsün bir salgın olduğunu duyurmuştu.

Federasyon Başkanı Le Graet, "Tüm futbol aktivitelerini ve Federasyonun yönettiği ligleri askıya alıyoruz. Kadınlar ve erkeklerde ligler, futbol okulları ve diğer her türlü etkinlik 13 Mart'tan itibaren yasaklanmıştır." dedi.

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