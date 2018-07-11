  •  
    Avrupa'da son dakikada yapılan FLAŞ transferler
  •  
    Obra, futbol takımına TRANSFER yapıyor!..
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!
  •  
    Terim'den 18'lik isim için özel talep; "Alalım"
  •  
    Türkiye'de son yıllarda en çok şaşırtan transfer

Fransa Bisiklet Turu'nun kazananı Sagan oldu

Beşinci tur etabını, Bora-Hansgrohe takımından Slovak sporcu Peter Sagan kazandı

Kaynak: AA
Fransa Bisiklet Turu'nun kazananı Sagan oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2018 20:12
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun beşinci etabını, Bora-Hansgrohe takımından Slovak sporcu Peter Sagan ilk sırada bitirdi.

Bu yıl 105'incisi düzenlenen organizasyonun Lorient ile Quimper arasındaki 204,5 kilometrelik parkurda düzenlenen beşinci etabı, büyük heyecana sahne oldu.

Bora-Hansgrohe takımından Peter Sagan foto finiş farkıyla 4 saat 48 dakika 6 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı. Slovak bisikletçi, ikinci etabın ardından turdaki ikinci zaferine ulaştı.

Bahrain Merida takımından İtalyan Sonny Colbrelli ikinci, Quick-Step Floors takımından Belçikalı Philippe Gilbert ise üçüncü sırada etabı tamamladı.

Genel sıralamada ise BMC Racing takımından Belçikalı Greg Van Avermaet sarı mayoyu giymeye devam etti.

Turun 6. etabı, Brest ile Mur-de-Bretagne Guerledan arasındaki 181 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.

Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için