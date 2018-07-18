Fransa Bisiklet Turu'nda 11. etap Thomas'ın

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun 11. etabını, Sky takımından Büyük Britanyalı sporcu Geraint Thomas ilk sırada tamamladı.



Bu yıl 105'incisi düzenlenen organizasyonun Albertville ile La Rosiere Espace San Bernardo arasındaki 108,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen 11. etabında, Sky takımından Thomas, 3 saat 29 dakika 36 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada bitirdi.



Etapta Sunweb takımından Hollandalı Tom Dumoulin ikinci, Sky ekibinden Büyük Britanyalı bisikletçi Chris Froome üçüncü oldu.



Bu yarışı ilk sırada bitiren Thomas ayrıca, genel sıralamada liderliğe yükselerek sarı mayoyu giymeye hak kazandı.



Turun 12. etabı, Bourg-Saint-Maurice Les Arcs ile Alpe d'Huez arasındaki 175,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.



Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.



