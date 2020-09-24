Fousseni Diabate, Trabzonspor için İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu hücum oyuncusu Fousseni Diabate, İstanbul'a geldi.
Londra'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 24 yaşındaki Malili oyuncu, daha sonra Trabzon'a hareket etmek için iç hatlar terminaline geçti.
Fousseni Diabate, daha önce Türkiye'de Sivasspor forması da giymişti.
Londra'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 24 yaşındaki Malili oyuncu, daha sonra Trabzon'a hareket etmek için iç hatlar terminaline geçti.
Fousseni Diabate, daha önce Türkiye'de Sivasspor forması da giymişti.