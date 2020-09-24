Fousseni Diabate, Trabzonspor için İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un transferde imza attırması beklenen Diabate, İstanbul'a geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; lcfc.com
Fousseni Diabate, Trabzonspor için İstanbul'a geldi
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24 Eylül 2020 18:55
Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu hücum oyuncusu Fousseni Diabate, İstanbul'a geldi.

Londra'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 24 yaşındaki Malili oyuncu, daha sonra Trabzon'a hareket etmek için iç hatlar terminaline geçti.

Fousseni Diabate, daha önce Türkiye'de Sivasspor forması da giymişti. 



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