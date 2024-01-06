Fountas: 'Deplasmanda kazanmak önemli'

Trabzonspor forması giyen Taxiarchis Fountas, MKE Ankaragücü karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Fountas, şu sözleri kullandı;
"Lige verilen bu aradan sonra kazanabilmek bizim adımıza önemliydi. Deplasmanda olmamız da kazanmamız açısından önemliydi. İlk yarı özelinde iyi oynadık, ikinci yarı da iyi oynadık. Önemli olan 3 puanı almaktı. Biz de bunu başardık."
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Fountas, şu sözleri kullandı;
"Lige verilen bu aradan sonra kazanabilmek bizim adımıza önemliydi. Deplasmanda olmamız da kazanmamız açısından önemliydi. İlk yarı özelinde iyi oynadık, ikinci yarı da iyi oynadık. Önemli olan 3 puanı almaktı. Biz de bunu başardık."
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