Fountas: "Deplasmanda kazanmak önemli"

Trabzonspor forması giyen Taxiarchis Fountas, Ankaragücü galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fountas: 'Deplasmanda kazanmak önemli'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2024 21:36
Trabzonspor forması giyen Taxiarchis Fountas, MKE Ankaragücü karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Fountas, şu sözleri kullandı;

"Lige verilen bu aradan sonra kazanabilmek bizim adımıza önemliydi. Deplasmanda olmamız da kazanmamız açısından önemliydi. İlk yarı özelinde iyi oynadık, ikinci yarı da iyi oynadık. Önemli olan 3 puanı almaktı. Biz de bunu başardık."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery