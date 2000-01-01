Ford: "Giannis, yeteneğini gözlemlemesi çok zor bir oyuncuydu"

Eski ESPN NBA Draft analisti Chad Ford, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun NBA'e geldiğinde sahip olduğu potansiyel hakkında konuştu.



Ford, 2013 NBA Draftı'ndan önce Antetokounmpo'yu görmediğini, ancak büyük bir potansiyele sahip olduğunu bildiğini itiraf etti. Ayrıca, Antetokounmpo'nun "yeteneğini gözlemlemesi çok zor" bir oyuncu olduğunu da belirtti.



Ford, SiriusXM'de Fran Fraschilla ile birlikte "World of Basketball" podcastinde konukken, şu açıklamaları yaptı:



"Draft'tan önce Giannis'i görmemiştim. O zamanlar tüm bu genel menajerlerle konuşurken, Giannis herkesin sevdiği adamlardan biriydi. Hepsi potansiyelini beğeniyordu ama kimse nereye gideceğini bilmiyordu. Yeteneklerini gözlemlemesi çok zordu, çünkü sahada bazı yaptığı şeylerde çok acayipti ve bunun NBA'e nasıl nakledileceğini görmek kolay değildi. Büyük oyuncu olma potansiyelini görmeyen iyi bir yetenek avcısı tanımıyorum. Ama aynı zamanda size nasıl olacağını kesin olarak söyleyebilecek iyi bir yetenek avcısı da..."



Antetokounmpo, Bucks'ın süperstarı ve son NBA MVP'si. Birkaç gün önce, Yılın Savunmacısı ödülünü almıştı ve üst üste ikinci kez MVP ödülünü kazanmak üzere favori oyuncu.



