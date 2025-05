Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta oynanacak Turkish Airlines EuroLeague Final Four maçları, Terminal Kadıköy'de, açık hava atmosferi ve Türkiye'nin en büyük sportsbar'ı 7DE7'de dev ekranlarda canlı yayınlanacak. 23 Mayıs Cuma günü saat 18:00'de Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ile başlayacak Avrupa devlerinin kıyasıya mücadelesi; sokak lezzetleri, taraftar oyunları, sürpriz hediyeler ve DJ performansları ile tribün coşkusuna dönüşecek.



Fenerbahçe Euroleague maçlarının öncesinde ve sonrasında Kale Arkası Youtube kanalından canlı yayınlar da gerçekleştirilecek. Yayınlarda spor yorumcuları Irmak Kazuk ve Merve Toy basketbol severlerle buluşacak.



23-25 Mayıs tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşecek olan 2025 Turkish Airlines EuroLeague Final Four maçları, Terminal Kadıköy'de bulunan 7DE7 alanında yer alan dev ekranlarda canlı olarak yayınlanacak.



MAÇ ÖNÜ VE SONRASINDA KALE ARKASI CANLI YAYINI



THY EuroLeague Final Four Fenerbahçe - Panathinaikos maçı 23 Mayıs Cuma günü saat 18:00'de başlayacak. Kaybeden takım 25 Mayıs Pazar günü, Olimpiakos - AS Monako maçının mağlubu ile 3.'lük maçında karşılaşacak. Kupanın sahibini bulacağı final karşılaşması da aynı gün oynanacak.



Terminal Kadıköy'de Fenerbahçe Euroleague maçlarının öncesinde ve sonrasında Kale Arkası Youtube kanalından canlı yayınlar da gerçekleştirilecek. Heyecanlı ambiyansı yansıtacak yayınlarda Irmak Kazuk ve Merve Toy yorumcu olarak yer alacak. Yayınlar esnasında Euroleague finallerinin yapılacağı Abu Dabi'ye de sürpriz bağlantılar gerçekleştirilecek.