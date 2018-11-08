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FIFA'dan İranlı kadınlara destek

FIFA'nın ilk kadın genel sekreteri Fatma Samoura, İranlı kadınların maçları statlarda izlemesini sağlamak amacıyla başlatılan kampanyanın temsilcileriyle İsviçre'de buluşacak

Kaynak: AA
FIFA'dan İranlı kadınlara destek
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08 Kasım 2018 13:12
FIFA Genel Sekreteri Fatma Samoura, kadın futbolseverlerin 10 Kasım Cumartesi günü İran'da oynanacak Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçını statta izlemesi için destek verecek.

FIFA, İranlı kadınların maçları statlarda izlemesinin dini gerekçelerle yasaklanması konusunda çözüm arıyor. Bu doğrultuda, FIFA'nın ilk kadın genel sekreteri Samoura, İran'daki yasağa karşı başlatılan, Açık Statlar "Open Stadiums" kampanyasının temsilcileriyle buluşacak.

Samoura, kadın taraftarların, AFC Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçını tribünden izleyebilmesi için 200 bin imza toplayan kampanya temsilcileri ile İsviçre'nin Zürih kentinde toplantı yapacak.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, mart ayındaki İran ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye kanunun değişmesi için telkinde bulunmuştu.

İran'ın Persepolis takımı, deplasmanda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında, 10 Kasım Cumartesi günü Japon kulübü Kashima Antlers'i ağırlayacak. Mücadele, başkent Tahran'daki Azadi Stadı'nda yapılacak.

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